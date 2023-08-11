Власти Татарстана утвердили новые правила по содержанию и выгулу домашних животных

Фото: «Татар-информ»

В Татарстане ввели дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Владельцы животных должны соблюдать новые правила. В частности, они не должны допускать загрязнения домашними животными лифтов и помещений общего пользования многоквартирных домов, дворов, детских и спортивных площадок, дорожек и тротуаров. Кроме того, они обязаны убирать за своими питомцами в местах общего пользования.

Отдельно прописана обязанность хозяев животных ухаживать за ними с учетом естественных потребностей, среди которых – полнорационное кормление, вода, сон и физическая нагрузка.

Помимо этого, животным нужно «обеспечить своевременную социализацию», чтобы привить им навыки безопасного взаимодействия с людьми в городской среде. Так, собак нужно дрессировать, чтобы они приобрели необходимые навыки и не представляли опасности для окружающих. Также в случае собак важно обеспечивать их гигиену и безопасное содержание, пресекать нежелательное поведение.

В случае укуса домашним животным других животных или людей владелец обязан сообщать об этом в Главное управление ветеринарии для осмотра специалистами.

Если же владелец понимает, что не может далее содержать питомца, он должен найти для него нового хозяина.

При содержании животных запрещается: использовать инвентарь и другие приспособления, которые ведут к травмам или гибели животного, применять негуманные методы дрессировки. Также подчеркивается, что животных необходимо регулярно выгуливать, вакцинировать.

Запрещается выгуливать собак в состоянии алкогольного опьянения, без сопровождения владельца. Нельзя находиться с животными на территориях медучреждений, образовательных и спортивных организаций.

Кроме того, владельцы животных обязаны соблюдать режим покоя граждан и тишины: в будние дни с 22.00 до 06.00, в нерабочие — с 22.00 до 09.00. Выгуливать собак детям младше 14 лет нельзя, если их не сопровождает взрослый. В местах массового скопления людей, к которым относятся площадки, на которых присутствуют более 50 человек, необходимо использовать короткий поводок и намордник.

Напомним, на этапе подготовки документа «Татар-информ» подробно писал о новых требованиях и мнениях экспертов о том, насколько они необходимы, подробнее – в материале: Поводок, намордник и соблюдение тишины: Татарстан разработал нормы по содержанию животных.