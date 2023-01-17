Поводок, намордник и соблюдение тишины: Татарстан разработал нормы по содержанию животных

Запрет на приюты и гостиницы для животных в многоквартирных домах, возможно, введут уже в 2023 году в Татарстане. А выводить на улицу собак можно будет людям не моложе 14 лет. Дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных разработало Главное управление ветеринарии РТ.

В проекте нового постановления запрещается организация пунктов временной передержки и гостиниц для домашних животных в квартирах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Запрещается организация пунктов временной передержки и гостиниц в квартирах»

В проекте постановления Кабинета Министров Татарстана определено минимальное пространство для содержания домашних животных в клетках, будках и вольерах. Также в документе отмечается, что содержание домашнего животного в коммунальных квартирах возможно при наличии письменного согласия всех собственников жилья.

«Допускается содержание собак на огороженной территории, принадлежащей владельцу собаки на праве собственности или ином законном основании, в свободном выгуле или на привязи в случае, если соответствующая территория огорожена способом, не допускающим самостоятельный выход собаки за ее пределы. О наличии собаки должна быть сделана предупредительная надпись при входе на огороженную территорию», – сказано в проекте постановления.

При этом запрещается организация пунктов временной передержки, гостиниц для домашних животных в квартирах и помещениях общего пользования многоквартирных домов и на территории жилых домов, садовых земельных участков и гаражных кооперативов.

Владельцы собак должны вести животных до места выгула в наморднике и на поводке Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Выгул собак на поводке, в наморднике и соблюдение режима тишины»

В проекте постановления определены требования к выгулу домашних животных. В частности, указано, что владельцы собак должны вести животных до места выгула в наморднике и на поводке. Требование о наличии намордника не распространяется на щенков в возрасте до трех месяцев, на собак карликовых пород (в холке до 25 сантиметров) и животных, особенности строения головы которых не позволяют зафиксировать намордник (брахицефалов). Требование о наличии поводка также не распространяется на собак карликовых пород, щенков в возрасте до трех месяцев в случае, если владелец выносит их на руках либо в специальной переноске.

«Запрещается выгул собак лицами, не способными контролировать их поведение, в том числе находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, лицом, признанным недееспособным. Запрещается выгул собак лицам, не достигшим 14-летнего возраста, без сопровождения взрослых, за исключением щенков в возрасте до трех месяцев и собак карликовых пород (в холке до 25 сантиметров)», – говорится в проекте постановления.

Кроме того, планируется ввести запрет на выгул домашних животных на территориях медицинских, образовательных, физкультурно-спортивных организаций и на пляжах. Если документ вступит в силу, то при выгуле собак владельцы будут обязаны обеспечить режим тишины по будням с 22.00 до 6 часов утра, в субботу и воскресенье – с 23.00 до 6 часов утра. Их обяжут принимать меры к обеспечению режима тишины в указанное время в жилых помещениях при содержании животных.

Тахир Хадеев заметил, что в настоящее время у людей не сформирована культура содержания домашних животных Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Собак зачастую выгуливают на детских и спортивных площадках, этого быть не должно»

Проект постановления Кабинета Министров РТ прокомментировал заместитель председателя Комитета Госсовета Республики Татарстан по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

«В регионе ведется системная работа по реализации федерального закона об ответственном отношении к животным, в том числе по законам, принятым в Татарстане. Собаки делятся на две группы: домашние и бездомные. По бездомным собакам проведена определенная работа, в данном документе ведется речь о домашних животных. Люди должны быть ответственны по отношению к своим питомцам и другим людям, которые проживают рядом», – сообщил он.

Спикер отметил, что соблюдение норм, прописанных в проекте постановления, будут контролировать в пределах своих полномочий специалисты Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ. К работе, проводимой на основании законодательной базы и КОАП РТ, будут подключены представители соответствующих органов.

Тахир Хадеев заметил, что в настоящее время у людей не сформирована культура содержания домашних животных. Постановление дает возможность разрешить в некоторой части существующие проблемы. К примеру, известны случаи, когда отдельные люди содержат в своих квартирах десятки собак или кошек, не считаясь с мнением соседей.

«К вопросу нужно походить комплексно, учитывая интересы других людей. Мы не должны, решая одну проблему (речь идет о бездомных животных, – прим. Т-и), создавать проблему другим», – подчеркнул собеседник.

Он также отметил важность введения запрета на выгул собак людьми, не достигшими 14-летнего возраста.

«Есть собаки весом по 60-70 кг, поведение которых невозможно предсказать. Введение возрастного ценза нужно, чтобы люди серьезно подходили к данному вопросу», – пояснил Хадеев.

По мнению депутата Госсовета Татарстана, не менее важно соблюдение пункта, в котором установлен запрет на выгул животных на территории больниц и школ.

«Собак зачастую выгуливают на детских и спортивных площадках, этого быть не должно. Мы сейчас находимся на пути решения накопленных проблем путем принятия законов и подзаконных актов. В цивилизованных странах мира – Китае, Турции, ОАЭ, а также на территории Европы – определены регламенты, которые люди неукоснительно соблюдают», – заключил он.

Владельцев обяжут принимать меры к обеспечению режима тишины в жилых помещениях при содержании животных Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Постановление будет действовать шесть лет»

Как уточнили в Главном управлении ветеринарии, сейчас документ находится на стадии согласования.

«Идет межведомственное согласование с Минюстом РТ. Если проект постановления будет подписан в Кабмине Татарстана, то документ вступит в силу 1 сентября 2023 года и будет действовать шесть лет – до 1 сентября 2029 года, а далее может быть продлен», – сообщили в ведомстве.

В проекте постановления прописано немало запретов. Возникает вопрос – кто будет контролировать соблюдение этих норм?

«Вопрос привлечения к ответственности за нарушение указанных норм в рамках указанного постановления не регулируется. Необходимо внесение изменений в КоАП РТ», – пояснили в Главном управлении ветеринарии.

Регионы получили право устанавливать на своих территориях дополнительные требования по содержанию и выгулу собак еще в прошлом году. С 14 июля 2022 года были внесены изменения в Федеральный закон об ответственном обращении с животными. Проект постановления Кабмина Татарстана разработан с учетом жалоб людей, в том числе в соцсетях, на содержание большого числа животных в квартирах.

Эксперты поддерживают введение запрета на выгул собак людьми моложе 14 лет Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Дети без сопровождения взрослых не должны выгуливать собак»

А что думают о возможных нововведениях люди, занимающиеся защитой животных? Председатель общественной организации «Зоозабота» Лариса Фролова сообщила, что запрет на содержание животных в коммунальных квартирах без согласия других жильцов существовал еще в советское время.

«Эта норма верна. Возможно, у кого-то из жильцов квартиры есть аллергия на животных или кто-то их боится. Но когда речь идет о собственной квартире, это уже совсем другое», – сказала она.

Фролова полностью поддержала введение запрета на выгул собак людьми моложе 14 лет.

«Сама была свидетелем, как ранним утром мальчик выгуливал французского бульдога. Возможно, это был ученик второго-третьего класса. Неожиданно из-за угла выскочили две бездомные собаки. Представьте ситуацию: домашний питомец рвется в бой, бездомные собаки тоже не отступают, а мальчик не знает, что делать. Хорошо, что я оказалась рядом. Считаю, что дети без сопровождения взрослых не должны выгуливать собак», – подчеркнула кинолог.

Она пояснила, что в данной ситуации ребенок мог испугаться и убежать либо пострадать, защищая свою собаку. Спикер также поддержала инициативу ввода запрета на выгул собак на территориях учебных учреждений.

«Не все владельцы животных ответственные, лишь небольшое число людей ходят с пакетиками и убирают экскременты за своими питомцами», – добавила Фролова.

Эвелина Скрипочкина считает, что работу нужно начинать с обязательной регистрации домашних животных Фото: © «Татар-информ»

«У меня на руках умер котенок. Куда нести раненых, замерзающих животных?»

Член организации «Зоозабота» Эвелина Скрипочкина считает, что запрет на размещение пунктов временной передержки в квартирах работать не будет. Потому что пока в законодательстве нет таких понятий.

«Где законодательно закреплено понятие пунктов передержки и зоогостиниц? Когда этот момент депутаты пропишут в законодательстве? А так придут они (представители проверяющих органов, – прим. Т-и) к человеку, а он скажет: “Это у меня не передержка и не питомник”. Мы по закону имеем право держать неограниченное количество животных. Поэтому любой грамотный адвокат отобьет штраф или другое наказание», – считает Скрипочкина.

Жительница Казани добавила, что работу в данном направлении нужно начинать с обязательной регистрации домашних животных. Однако людей к этому процессу нужно готовить постепенно.

«Регистрация нужна, чтобы защитить особое имущество – животных. А у нас многие говорят о том, что она нужна для наложения штрафов. Ну и кто будет после этого регистрировать питомца?» – развела руками Скрипочкина.

Также она отметила необходимость открытия государственных приютов и выделения бюджетных средств на эти цели.

«У меня этой зимой на руках на улице умер котенок, потому что замерз. Куда людям нести раненых, замерзающих животных? Они приносят животных домой не потому, что нравится, а потому что вынуждены это делать. Приюты, которые есть, все переполнены», – пояснила собеседница.

Необходимо открывать государственные приюты и выделять бюджетные средства на эти цели Фото: © «Татар-информ»

Руководитель «ЗооСпаса» Светлана Найденова также отметила необходимость увеличения числа муниципальных приютов для бездомных животных в городах и районах Татарстана, в которых будут трудиться зоозащитники и волонтеры. Она считает, что содержание домашних животных в квартире сопряжено с разными трудностями, в том числе с финансовыми затратами. На такие меры неравнодушные к животным люди идут вынужденно.

«Куда девать раненую собаку, перенесшую операцию? Я бы даже поощряла таких людей, которые занимаются безвозмездной и самоотверженной работой», – заключила Найденова.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»