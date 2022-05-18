Власти Татарстана утвердили нормы добычи охоторесурсов на 2022 год

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в охотугодьях на территории Татарстана утверждены на период до 28 февраля 2023 года постановлением Кабинета министров РТ.

В документе, подписанном Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, приведены нормы допустимой добычи для закрепленных охотничьих угодий, общедоступных охотугодий на территорий муниципальных районов и государственных природных заказников регионального значения. В госзаказниках регионального значения «Агрызском», «Билярском», «Лесном ключе», «Мешинском», «Сурнарском» охота запрещена.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за год от браконьеров в Татарстане удалось спасти 140 тонн рыбы.