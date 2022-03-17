За год от браконьеров в Татарстане удалось спасти 140 тонн рыбы

В Татарстане продолжается работа по очистке водоемов от браконьерских орудий лова. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Госкомитет РТ по биоресурсам продолжает работу по изъятию из водоемов браконьерских сетей. В ходе очередного рейда его сотрудниками совместно с общественниками на реке Кама в Мамадышском районе были обнаружены и изъяты 16 незаконно установленных браконьерских сетей», – сказано в сообщении.

Всего за 2021 год из водоемов республики изъято более 7 тыс. орудий лова. Сумма предотвращенного ущерба водным биологическим ресурсам оценивается в 146 млн рублей. Это более 140 тонн сохраненной от браконьеров речной рыбы. Рейдовые мероприятия регулярно проводятся на территории всей республики.