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Ру Тат
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13 октября 2021  10:49
Павел Климчак

Власти Татарстана рассказали, кто контролирует соблюдение антиковидных ограничений

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Власти республики опубликовали список ведомств, которые могут вести работу по контролю за соблюдением антиковидных требований:

  • МВД по РТ;
  • Росгвардия;
  • Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан;
  • Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан;
  • Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан;
  • Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан;
  • Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;
  • Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам;
  • Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам;
  • Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан;
  • Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей;
  • Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан;
  • Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Татарстан;
  • Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Татарстане ввели обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции.

#Коронавирус #ведомства
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