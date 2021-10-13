Власти Татарстана рассказали, кто контролирует соблюдение антиковидных ограничений

Власти республики опубликовали список ведомств, которые могут вести работу по контролю за соблюдением антиковидных требований:

МВД по РТ;

Росгвардия;

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан;

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан;

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан;

Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан;

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам;

Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам;

Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан;

Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей;

Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан;

Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Татарстан;

Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Татарстане ввели обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции.