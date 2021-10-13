Власти Татарстана рассказали, кто контролирует соблюдение антиковидных ограничений
Власти республики опубликовали список ведомств, которые могут вести работу по контролю за соблюдением антиковидных требований:
- МВД по РТ;
- Росгвардия;
- Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан;
- Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан;
- Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан;
- Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан;
- Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;
- Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам;
- Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам;
- Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан;
- Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей;
- Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан;
- Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Татарстан;
- Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Татарстане ввели обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции.