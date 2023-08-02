В Татарстане повысят стоимость школьного питания

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В Татарстане пересмотрят планы по поэтапному повышению затрат на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальной школы. Так, если раньше на 2024 год они были установлены в размере 61,3 рубля, то теперь – 66,76 рубля, следует из проекта постановления, разработанного Минфином РТ.

Норматив рассчитывает среднюю стоимость горячего питания на одного обучающегося. На 2025 год норматив и средняя стоимость горячего питания установлен в размере 69,43 рубля вместо планировавшихся ранее 63,75 рубля. В 2026 году норматив вырастет до 72,21 рубля.

Документ проходит антикоррупционную экспертизу до 8 августа. В случае его принятия он вступит в силу с 1 января 2024 года.

Напомним, «Татар-информ» ранее сообщал, что в Татарстане планируется поэтапно повышать стоимость горячего питания учащихся. Так, в этом году средняя стоимость горячего питания на одного учащегося младшей школы составляет 58,94 рубля.

В 2020 году Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении бесплатного горячего питания учащимся начальной школы – с 1 по 4 классы. Младшеклассники по нему должны обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.