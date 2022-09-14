Власти Татарстана поэтапно повысят стоимость горячего питания учащихся младших классов
Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты на бесплатное питание учащихся начальных классов. Так, нормативные затраты на бесплатное горячее питание учащихся начальных классов на одного человека в 2023 году составят 58,94 руб., в 2024 году – 61,30 руб., в 2025 – 63,75 руб., говорится в постановлении , которое подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Средняя стоимость горячего питания на одного учащегося младшей школы в 2023 году составит 58,94 руб., в 2024 – 61,30 рубю, а в 2025 году вырастет до 63,75 руб.. Документ вступит в силу с 1 января 2023 года.
Напомним, в 2020 году Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении бесплатного горячего питания учащимся начальной школы – с 1 по 4 классы. Младшеклассники по нему должны обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. «Татар-информ» сообщал, что за три года обеспечение бесплатным горячим питанием школьников республики обойдется в 5,8 млрд рублей.