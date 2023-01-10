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Ру Тат
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Общество
10 января 2023  05:21

Власти Татарстана повысили минимальный взнос жильцов на капремонт

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В Татарстане увеличили минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно тексту постановления, с 1 января 2023 года минимальный размер взноса на капремонт вырастет с  6,38 до 6,95 рубля.

Напомним также, что с 1 декабря 2022 года по всей стране в среднем на 9% были повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги – первые платежки, рассчитанные по новым тарифам, татарстанцы получили в январе. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проверить правильность начислений за ЖКУ в платежках татарстанцев и при необходимости организовать проверку по  жалобам и обращениям жителей.

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