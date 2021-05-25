Власти Татарстана одобрили реализацию 13 проектов в Казани, Свияжске и Мамадыше

Власти Татарстана одобрили реализацию 13 проектов нового строительства в исторических поселениях Казани, Свияжска и Мамадыша. Два проекта участники Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях, заседание которой провел Президент РТ Рустам Минниханов, решили рассмотреть на месте.

В своем выступлении Рустам Минниханов подчеркнул: «Особенно важно, чтобы утверждаемые проекты обеспечивали сохранность объектов культурного наследия и ценных объектов среды, не нарушали сложившийся облик территорий».

О проектах рассказали главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, главный архитектор Свияжского музея-заповедника Павел Тиянев и представитель исполкома Мамадышского района Ринат Хазиев, отмечает пресс-служба руководителя республики.

Участники заседания сначала рассмотрели многоквартирный жилой дом по улице Бутлерова в Казани, включающий четыре наземных и один подземный этаж, и нежилое здание по адресу: ул. Муштари, 24. Первый из объектов ранее уже обсуждался, после чего был изменен вариант кровли. Теперь оба проекта оказались одобрены.

Вызвавшее ранее дискуссии из-за необходимости обеспечения паркингом для служебных автомобилей здание УЭБиПК МВД по РТ по улице Большая Красная также в целом получило одобрение комиссии. При этом Президент РТ поручил проработать вопрос размещения паркинга.

Административное здание по ул. Назарбаева, 37 вызвало обсуждение, так как здесь тоже не решен вопрос с парковкой. Впрочем, в целом идея одобрена — выбран нейтральный стиль, для облицовки будут использованы натуральные материалы.

Затем была рассмотрена концепция застройки жилого квартала на территории завода Крахмалпатока (жилой комплекс по улице Нариманова в Казани), включающая многоквартирные дома разной этажности. Именно этажность и вызвала вопросы, Минниханов поручил доработать проект, вызвала вопрос этажность зданий. Участники заседания решили вернуться к комплексу впоследствии — с выездом на место строительства для его изучения.

Одобрены оказались проекты реконструкции дворовой пристройки жилого дома по улице Карла Маркса, строительства индивидуального жилого дома площадью более 800 кв. метров по ул. Волкова, 44 (с использованием натуральных материалов) и административного здания по ул. Некрасова, 32а.

Концепция развития участков завода «Сантехприбор» в Адмиралтейской слободе, на пересечении улиц Урицкого и Клары Цеткин, также получила одобрение. Она предусматривает застройку территории в несколько этапов, первую очередь составят коммерческие помещения площадью 12 тыс. кв. метров и многоквартирное жилье площадью 28 тыс. кв. метров. Запланировано и строительство социальной инфраструктуры — детского сада и школы.

При этом Рустам Минниханов потребовал контролировать наличие социальной и иной инфраструктуры при проектировании и дальнейшей застройке территории многоэтажками. Он уверен в необходимости заранее предусмотреть наличие или возможность строительства инвесторами социальных объектов для удобства потенциальных жителей микрорайонов.

После этого оказались одобрены проекты многоквартирного жилого дома по улице Урицкого, жилого дома по ул. Большая, 62 и индивидуального жилого дома по ул. Пехотная, 9. Относительно здание по улице Большая Президент РТ заметил, что растущий сейчас Кировский район Казани следует сделать красивым и удобным для горожан. «Важно внимательнее отнестись к цветовой гамме строящихся объектов», — посоветовал он.

Дискуссию, причем далеко не первую, вызвал проект фудмолла, который может появиться на территории Колхозного рынка города по улице Гаяза Исхаки. Ранее его отклоняли из-за отсутствия общей концепции дальнейшего развития этой территории. Сегодня пояснения давали мэр Казани Ильсур Метшин и помощник Президента РТ Олеся Балтусова. Руководитель республики предложил впоследствии рассмотреть проект, выехав на место строительства.

Проект на территории Свияжска — это жилое здание с нежилыми помещениями на первом этаже по улице Александровская в центре острова. Сейчас это заброшенный участок. Строительство будет вестись с использованием натуральных материалов, внизу должен разместиться магазин для туристов. По словам Балтусовой, проект уже обсуждался, все замечания были учтены. Теперь он получил одобрение участников заседания.

В Мамадыше же оказалось одобрено строительство нового здания БТИ по ул. Гагарина, 18.

Фото: tatarstan.ru.