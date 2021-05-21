Мэр Казани одобрил проекты четырех зданий в историческом центре

Власти Казани одобрили проекты четырех зданий, которые должны быть возведены или реконструированы в историческом центре города. Выездное заседание рабочей группы по строительству и реконструкции архитектурных объектов на территории исторического поселения провел мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Сначала глава города побывал во дворе гостиницы по ул. К. Маркса, 8/13, где запланирована реконструкция пристроя. Предполагается надстроить один этаж, а с обратной стороны полностью убрать все окна, после чего здание будет соответствовать нормам. Изначальный план реконструкции на предыдущим заседании рабочей группы вызвал возражения из-за несоответствия контексту застройки.

Теперь Ильсур Метшин одобрил проект, однако поручил доработать концепцию благоустройства дворовой территории, отмечает пресс-служба мэрии.

После этого мэр осмотрел площадку по улице Большая Красная, где будет возведено новое здание Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Планируется, что площадь пятиэтажного объекта составит около 5,8 тыс. кв. метров. Предусмотрен подземный паркинг, прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Метшин одобрил этот проект, изначально вызвавший много вопросов.

Затем рабочая группа побывала на улице Волкова, где запланировано строительство индивидуального жилого дома. Первый вариант проекта не был согласован, но архитектор Николай Новиков ранее пообещал доработать его. Построенное по исправленному варианту здание должно вписаться в общую концепцию исторического центра. В оформлении фасада предполагается использовать натуральные материалы, включая древесину.

«Это совсем на другой уровень выводит улицу и соседние здания. На вашем примере мы должны показывать и другим жителям, как правильно строить и реконструировать дома в центре», — сказал Ильсур Метшин, обращаясь к собственнику здания.

Завершился объезд на территории Колхозного рынка. На улице Гаяза Исхаки планируется построить предприятие общественного питания «Фудмолл». Общая площадь двухэтажного объекта должна составить 634 кв. метра, площадь коммерческих помещений — 475 кв. метров. Мэр посоветовал собственникам изучить исторические особенности местности, а также напомнил об ограничениях на высоту зданий.

Таким образом, теперь все четыре объекта, вызвавшие вопросы у участников рабочей группы, доработаны и получили одобрение главы города. В ближайшее время проекты будут рассмотрены на заседании республиканской комиссии с участием Президента Татарстана.