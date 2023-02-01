Власти Татарстана направят единовременные выплаты детям-сиротам, обеспеченным жильем

Кабмин Татарстана утвердил порядок единовременной денежной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, реализовавшим право на обеспечение жилым помещением. В частности, выплату смогут получить дети-сироты, которым выделили жилое помещение размером меньше, чем это должно быть в соответствии с нормами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Единовременная выплата предоставляется ребенку-сироте при соблюдении некоторых условий. Так, предоставленное ему жилое помещение должно быть приватизировано. При этом размер жилья должен быть на момент его предоставления менее размера нормы предоставления жилого помещения по договору социального найма. Также выплаты будут направлены в том случае, если жилье включено в перечень жилых помещений, собственники которых вправе обратиться за осуществлением единовременной выплаты.

Размер выплат будет рассчитываться индивидуально, исходя из нормы жилплощади, стоимости квадратного метра жилья, коэффициента инфляции и т.д. На выплаты направят средства резервного фонда Кабинета Министров РТ. Контролировать эту работу будет управление социального развития Аппарата Кабмина РТ.

Напомним, в прошлом году в Татарстане жильем планировалось обеспечить 600 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На реализацию государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» направлено 56 млн рублей из федерального и 903,5 млн рублей из республиканского бюджета.