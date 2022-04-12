В 2022 году 600 детей-сирот в Татарстане будут обеспечены жильем

В 2022 году в Татарстане планируется обеспечить жильем 600 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщил сегодня заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин на коллегии Министерства образования и науки РТ в Казани.

«В этом году в Татарстане планируется обеспечить жильем 600 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18-летнего возраста. В том числе 48 квартир будет приобретено за счет софинансирования из федерального бюджета по программе „Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан“», — сказал он.

На реализацию государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» в 2022 году в Татарстане будет направлено 56 млн рублей из федерального бюджета. Кроме того, 903,5 млн рублей выделено из бюджета республики.

Участники заседания коллегии Министерства образования и науки РТ обсудили ход реализации национального проекта «Образование» и иных федеральных программ в 2022 году в Татарстане.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента страны Владимира Путина.