Власти Татарстана направят 927 млн рублей на строительство второй ветки метро в Казани

На строительство первого этапа второй линии Казанского метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова» из бюджета Татарстана выделят 926,6 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Рабочим предстоит построить почти полкилометра перегонных тоннелей левого и правого пути, и столько же откатных путей. Работы будут вестись до 30 ноября.

Заказчиком проекта выступает Главстрой Татарстана, который будет принимать заявки от подрядчиков до 13 февраля этого года, а 15 февраля определит подрядчика.

В прошлом году на строительство второй ветки Казанского метрополитена направили почти 1,5 млрд рублей. В целом стоимость работ по строительству первого участка второй линии метро составляет более 41 млрд рублей.

Напомним, вторая линия казанского метрополитена свяжет Кировский, Московский, Ново-Савиновский, Приволжский и Советский районы и замкнется с первой линией метрополитена на станциях «Яшьлек» и «Дубравная». Первый участок второй ветки планируется запустить в 2027 году.

В конце прошлого года мэр города Ильсур Метшин заявил, что в планах у города – довести ветку метро от Фучика до станции «Компрессорный», а новую часть разработать от Дубравной до РКБ и микрорайона М-14.