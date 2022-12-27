Метшин: Хотим провести метро до станции «Компрессорный» и микрорайона М-14

Казанский метрополитен хотят расширить до станции «Компрессорный», до РКБ и микрорайона М-14. Об этом во время встречи с журналистами заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Наше желание — это довести ветку метро от Фучика до агропарка, но в идеале — до станции „Компрессорный“. А новую часть разработать от Дубравной до РКБ и микрорайона М-14. Уже сейчас мы начали проектирование», — заявил градоначальник.

Он подчеркнул, что направление метро до РКБ и М-14 очень важно, потому что там большой пассажиропоток.