news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
27 декабря 2022  12:53
Арсений Каримов

Метшин: Хотим провести метро до станции «Компрессорный» и микрорайона М-14

news_top_970_100

Казанский метрополитен хотят расширить до станции «Компрессорный», до РКБ и микрорайона М-14. Об этом во время встречи с журналистами заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Наше желание — это довести ветку метро от Фучика до агропарка, но в идеале — до станции „Компрессорный“. А новую часть разработать от Дубравной до РКБ и микрорайона М-14. Уже сейчас мы начали проектирование», — заявил градоначальник.

Он подчеркнул, что направление метро до РКБ и М-14 очень важно, потому что там большой пассажиропоток.

#метро казани #Ильсур Метшин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное