Власти Татарстана на проект засыпки Казанки у «Чаши» могут направить 4,1 млн рублей

В Татарстане на засыпку Казанки у «Чаши» выделят 4,1 млн рублей. Средства будут поступать из бюджета республики. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

В документе указано, что площадь корректировки второго этапа создания искусственного земельного участка составит 0,9 га. Заказчиком выступает Главстрой РТ. Участок засыпки соприкасается с существующим тротуаром со стороны Дворца бракосочетаний и улицей Сибгата Хакима.

«Сопряжения в сторону ленинской дамбы выполнить на отметке 56 метров путем отсыпки песка между линией ИЗУ (искусственного земельного участка) этапа 2 и откосом дамбы. Образовавшийся откос со стороны реки Казанки закрепить камнем», — говорится в техзадании.

Ранее из предварительных материалов к проектной документации следовало, что общая площадь искусственного земельного участка составит 14,3 га.