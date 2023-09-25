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Власти США запретили Такеру Карлсону брать интервью у Путина
Американский телеведущий Такер Карлсон рассказал, что хотел взять интервью у Президента России Владимира Путина. Однако Правительство США помешало этому, признался он в беседе с Die Weltwoche.
«Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но Правительство США остановило меня. Подумайте об этом», — заметил Карлсон.
По словам, телеведущего, его идея не получила поддержки ни от кого в американских СМИ. Карлсон уверен, что многие журналисты просто боятся поддержать его, так как власти долгие годы агрессивно устанавливали контроль над американскими СМИ.
Напомним, что о большом желании Карлсона взять интервью у Президента России сообщила в августе главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
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