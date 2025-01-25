news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Политика 25 января 2025 01:51

Власти США заморозили проекты помощи Украине

Агентство США по международному развитию (USAID) приняло решение заморозить проекты, связанные с поддержкой Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник.

«Офицерам [USAID], ответственным за проекты на Украине, было приказано остановить всю работу», — пишет издание.

В числе замороженных проектов — поддержка образовательных учреждений и помощь в сфере здравоохранения, уточняет источник.

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США остановил прием заявок на смену пола в стране.

#США #Украина
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Красивый проект для Татарстана»: в Алькеевском районе появится курорт с этнодеревней

«Красивый проект для Татарстана»: в Алькеевском районе появится курорт с этнодеревней

24 января 2025
Лейлят аль-Ми‘радж: как мусульманам стоит провести священную ночь

Лейлят аль-Ми‘радж: как мусульманам стоит провести священную ночь

24 января 2025