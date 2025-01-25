Власти США заморозили проекты помощи Украине

Агентство США по международному развитию (USAID) приняло решение заморозить проекты, связанные с поддержкой Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник.

«Офицерам [USAID], ответственным за проекты на Украине, было приказано остановить всю работу», — пишет издание.

В числе замороженных проектов — поддержка образовательных учреждений и помощь в сфере здравоохранения, уточняет источник.

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США остановил прием заявок на смену пола в стране.