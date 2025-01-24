Госдеп США остановил рассмотрение заявок на смену пола

Госдепартамент США остановил рассмотрение заявок на смену пола в стране. Об этом пишет Guardian со ссылкой на распоряжение госсекретаря США Марко Рубио.

Весной 2022 года американцы получили право в паспорте указывать в графе, посвященной половой принадлежности, не «мужской» или «женский», а «Х».

В распоряжении Рубио указывается, что пол гражданина США не может быть изменен.

В первый день своего президентства Дональд Трамп подписал указ о признании только двух биологических полов — мужского и женского.