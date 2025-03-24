Власти США по ошибке добавили журналиста в чат, посвященный ударам по хуситам

Администрация Президента США Дональда Трампа по ошибке добавила главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в секретный чат в мессенджере Signal, посвященный обсуждению ударов по йеменским повстанцам-хуситам. Об этом рассказал сам журналист.

Сначала Голдберг получил 11 марта приглашение установить соединение от советника Президента США по национальной безопасности Майкла Уолтца. Он не поверил, что это действительно чиновник администрации, но всё же на всякий случай согласился на контакт. Через два дня журналиста добавили в закрытую группу Houthi PC small group, где комитет руководителей Белого дома собирался обсуждать планы военной кампании против хуситов.

«Термин «комитет руководителей» обычно относится к группе самых высокопоставленных должностных лиц национальной безопасности <...>. Само собой разумеется, <...> что меня никогда не приглашали на заседание комитета руководителей Белого дома, и за долгие годы <...> я никогда не слышал, чтобы такое заседание проводилось с помощью коммерческого приложения для обмена сообщениями», – заметил Голдберг. Он продолжал считать чат розыгрышем или провокацией.

В конфиденциальную группу вступили в том числе вице-президент Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет. В ходе дискуссии 14 марта вице-президент усомнился, что борьба с хуситами соответствует национальным интересам США, так как их удары вредят в первую очередь судоходству и экономике стран Европы.

«Если вы считаете, что нам следует это сделать, давайте. Я просто ненавижу снова спасать Европу», – обратился Вэнс к Хегсету.

«Я полностью разделяю ваше отвращение к европейскому нахлебничеству. Это выглядит жалко. Но Майкл [Уолтц] прав, мы единственные на планете <...>, кто может это сделать. Никого другого даже и близко нет. Вопрос в сроках. Я чувствую, что сейчас самое подходящее время <...>», – ответил на его возражение глава Пентагона.

На следующий день, 15 марта, в чате стала появляться секретная информация, разглашение которой могло быть сочтено государственной изменой. В частности, Хегсет разместил оперативные данные о предстоящих ударах по Йемену, включая информацию о целях, оружии, которое США будут использовать, и последовательности атак.

Руководитель Пентагона проинформировал, что удары по Йемену начнутся через два часа, и в указанное время в столице страны Сане прогремели взрывы. Убедившись в подлинности чата, Голдберг покинул группу (его присутствие там, судя по всему, осталось незамеченным) и направил официальные запросы всем ее участникам.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз подтвердил подлинность чата. «Судя по всему, это подлинная цепочка сообщений, и мы изучаем, как к ней был случайно добавлен ваш номер», – заявил он.

В США не разрешается использовать Signal для обмена секретной информацией между должностными лицами. К тому же участники чата, по мнению опрошенных изданием юристов, могли нарушить и ряд других требований американского законодательства.