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Происшествия 16 марта 2025 09:13

Больше 30 человек погибли из-за ударов США по Йемену

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По меньшей мере 31 гражданский погиб, еще более 100 человек получили ранения в результате американских атак на столицу Йемена, Сану, находящуюся под контролем хуситов, и другие области страны. Об этом сообщил представитель Минздрава повстанцев Анис аль-Асбахи.

«По предварительным данным, в результате американской агрессии, направленной против гражданских и жилых районов в Сане, провинциях Саада, Эль-Бейда и [городе] Радаа, погиб 31 человек, ранения получил еще 101», –цитирует его слова ТАСС.

В субботу вечером телеканал Al Masirah сообщил о воздушных ударах по Сане, контролируемой хуситами. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о приказе начать военные действия против движения «Ансар Аллах».

Согласно телеканалу Al Hadath, целями обстрела в Сане стали штаб-квартира Высшего политического совета хуситов, оружейные склады и командные пункты повстанцев. США также атаковали объекты йеменских мятежников в провинциях Саада, Дамар и Эль-Бейда.

#США #Йемен
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