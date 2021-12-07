Власти Саудовской Аравии разрешили посетить Мекку паломникам, привитым «Спутником V»

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В 2022 году посетить Мекку смогут россияне, привитые двухкомпонентной вакциной «Спутник V». С другой отечественной прививкой поклониться святыням ислама не получится, рассказал, ссылаясь на заявление властей Саудовской Аравии, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

«Власти королевства сделали исключение для „Спутника V“. Важно уточнить, что по нашим данным, саудовские власти разрешили паломничество только для вакцинированных „Спутником V“, то есть привитых „Спутником Лайт“ и другими российскими вакцинами пускать не будут», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

Для въезда в Саудовскую Аравию туристам понадобится полная вакцинация, сдача ПЦР-теста. Также они пройдут обязательный 48-часовой карантин. Чтобы побывать в Заповедной мечети, им понадобится скачать приложение, в котором можно запланировать время посещения.

24 ноября Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил возможность допуска к хаджу паломников из России. В беседе с заместителем министра Саудовской Аравии по делам хаджа и умры Абдельфаттахом бен Сулейманом Машатом он предложил, в частности, разрешить въезд в Мекку для тех паломников, кто привился «Спутником V».