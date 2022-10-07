Власти Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода отменят новогодние мероприятия

В Санкт-Петербурге решили отменить некоторые запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года. Об этом губернатор Александр Беглов рассказал в своем Telegram-канале.

«Не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк, благотворительный прием в Таврическом дворце, — уточнил Беглов. — Но новогодние программы для семей с детьми и традиционные „детские елки“ в городском календаре сохраним».

По его словам, сэкономленные средства будут направлены на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных.

Об аналогичном решении сообщил и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. В городе отменят новогодний салют и массовые народные гулянья, освобожденные средства будут направлены в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных.

«Будут елки для детей, какие-то праздничные мероприятия в школах, в детских садах — мы все это сохраним», — обещал Шалабаев.

По его словам, средства, которые планировалось направить на данные мероприятия, будут потрачены в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных — речь о плате за детсады, питание в школах и дополнительное образование.

Ранее депутат Госсовета Татарстана Фадбир Сафин предложил сократить расходы бюджета на праздничные мероприятия из-за проведения специальной военной операции на Украине.

Утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан.