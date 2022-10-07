Депутат Госсовета РТ предложил сократить расходы бюджета на праздники из-за спецоперации

Депутат Госсовета Татарстана Фадбир Сафин предложил сократить расходы бюджета на праздничные мероприятия из-за проведения специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил на парламентских слушаниях по законопроекту «О бюджете РТ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

«Было бы целесообразно в этих условиях сократить до минимума бюджетные расходы на праздники, в том числе на Новый год», – сказал Сафин.

Он добавил, что в республике оперативно и четко решаются вопросы по комплектации резервистов, по оказанию им материальной, организационной, психологической и правовой помощи, в том числе их семьям.

Депутат также попросил Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, если это возможно, рекомендовать акционерным обществам с госучастием отказаться от получения дивидендов и передать доходы в бюджет республики.

Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля этого года.