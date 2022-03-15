Власти Самарской области смягчили коронавирусные ограничения

В Самарской области будут смягчены коронавирусные ограничения. За последнюю неделю в регионе на 53% сократилась заболеваемость Covid-19. Об этом сообщает РИА Новости.

«Необходимостью остается соблюдение масочного режима, санитарных требований в части дезинфекции, проведения входной термометрии», — сказано в заявлении регионального правительства.

Будет отменена система QR-кодов, а также ограничения по заполняемости спортивных и культурных объектов, фитнес-центров, по числу участников церемонии заключения брака. Несовершеннолетним разрешается свободно посещать ТЦ, театры и кинотеатры.

В области будет возобновлено оказание первичной медико-санитарной помощи, включая профосмотры и диспансеризацию. Также снимается требование переводить на удаленку не менее 30% персонала.

Ранее сообщалось, что на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в Москве с 15 марта отменяется ряд ковид-ограничений.