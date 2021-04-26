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Ру Тат
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26 апреля 2021  15:00
Розалия Хайруллина

Власти Татарстана составят рейтинг районов по привлекательности для экотуризма

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Власти Татарстана проведут анализ районов РТ по их привлекательности для экотуризма. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов. 

«Мы проводим анализ тех районов Татарстана, которые будут иметь наибольшую туристическую привлекательность. Как только мы его составим, мы начнем вместе с инвесторами осваивать эти районы в плане создания инфраструктуры, объектов и так далее. Нам нужно еще несколько месяцев, чтобы сделать качественный анализ и завершить его», — сказал Иванов.

Правительство Татарстана ставит перед собой задачу по преумножению объектов экотуризма в регионе. Каждый год в республике должно появляться как можно больше подобных туристистических зон. Тем более у Татарстана есть все необходимые условия для развития этого направления, подчеркнул Иванов.

При этом создание новой туристической инфраструктуры не должно нарушить экологический и природный баланс региона, отметил председатель Государственного комитета РТ по туризму.

Ранее в Казани открылась образовательная программа «Глэмпинг-бизнес», направленная помочь предпринимателям в развитии экотуризма в Татарстане.

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