«Новый туристический продукт»: бизнесменов РТ научат зарабатывать на глэмпингах

Развитие экотуризма является одним из наиболее приоритетных направлений в Татарстане. Создание необходимой инфраструктуры для этого направления напрямую зависит от участия и инвестиций предпринимателей. Об этом на открытии образовательной акселерационной программы по развитию экотуризма и объектов отдыха в РТ «Глэмпинг-бизнес» сказала помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

«Нам важно, чтобы нашим гражданам было где отдыхать. При этом делать это качественно, доступно, на природе. Развитие наших природных территорий — это приоритет. У нас есть ресурсы, и сейчас у нас начинается очередной важный этап — это работа с предпринимателями. Вы [предприниматели] — наши ключевые партнеры, потому что без вас любые наши территории, как бы мы их не обустроили, жить не могут и не будут», — сказала Фишман-Бекмамбетова.

Для развития экотуризма в Татарстане будут применяться самые лучшие и проверенные практики. Это поможет развивать новое туристическое направление успешно и выгодно, отметил председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Наша с вами большая задача, которую поставил перед нами Президент РТ, это создать новый туристический продукт в нашей республике. Продукт отдыха за пределами города на природе, в красивых местах с максимальным комфортом и интересным наполнением, чтобы жители нашей республики могли этим воспользоваться. Мы хотим, чтобы в те места, которые будут создаваться на территории Татарстана, приезжали туристы со всей России. Возможно, что в обозримом будущем мы сможет привлечь сюда туристов и из-за рубежа», — отметил Иванов.

Татарстан является одним из регионов-лидеров по развитию экотуризма. Но несмотря на активную поддержку со стороны властей предприниматели часто сталкиваются с трудностями. Образовательная программа «Глэмпинг-бизнес» как раз направлена на помощь тем, кто решил создать отель нового типа в Татарстане, отметила заместитель гендиректора Агентства стратегических инициатив по развитию новых проектов (АСИ) Ольга Захарова.

«Самая большая проблема — это проблема с землей. В вашей акселерационной программе, которую осуществляет Правительство Татарстана, большое внимание будет уделено именно земельным вопросам. Это позволит вам выбрать правильный земельный участок. Появится возможность сопроводить вас в ручном режиме, а также создать систему, которая позволит остальным предпринимателям двигаться безболезненно в этом направлении», — подчеркнула Захарова.

Также сейчас Правительство РТ решает вопрос с налоговой нагрузкой и нехваткой квалифицированных кадров, чтобы у бизнесменов было больше возможностей для развития нового туристического направления, отметила Захарова.

Всего на участие в образовательной программе заявились 350 предпринимателей. Бизнесмены смогут узнать об особенностях создания глэмпингов, ознакомиться со стратегиями привлечения инвесторов, а также составить концепцию своего проекта. Обучение пройдет с 27 апреля по 3 июня 2021 года преимущественно в онлайн-формате.

Название образовательной программы происходит от английского термина «глэмпинг». Это разновидность кемпинга, сочетающая в себе удобство гостиничного номера с отдыхом на природе.

Ранее два татарстанских проекта победили в конкурсе по развитию экотуризма. Проект «Зеркала Татарстана» занял первое место, проект «Диңгез — Море Татарстана» — четвертое.

Лидерство проектам обеспечила активная поддержка татарстанцев. Экокластер «Зеркала Татарстана», который расположится в Высокогорском районе РТ, набрал 18 476 лайков, экокластер «Камское Устье» в Камско-Устьинском районе РТ — 8 810 голосов. Оба они вошли в топ-10 победителей конкурса. Всего в финале участвовали 36 проектов.