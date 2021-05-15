news_header_top_970_100
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Для учащихся 175-й гимназии Казани учебный процесс возобновится с 17 мая
Для учащихся 175-й гимназии Казани учебный процесс возобновится с 17 мая
Рустам Минниханов посетил технопарк высоких технологий Morion Digital в Пермском крае
Рустам Минниханов посетил технопарк высоких технологий Morion Digital в Пермском крае
Ру Тат
news_header_bot_970_100
15 мая 2021  12:38
Надежда Гордеева

Власти РТ рассматривают возможность летнего отдыха для учеников 175-й гимназии Казани

news_top_970_100

Власти Татарстана рассматривают возможность организовать летний отдых для учащихся подвергшейся нападению казанской гимназии №175. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель начальника Управления образования Казани Альберт Ахметов во время пресс-тура в 174-ю школу.

«Летний отдых будет организован для учащихся. Это организуют республиканские власти. Рассматриваются разные варианты. Сейчас проходят родительские собрания, где наша задача — выйти на диалог, узнать желания родителей. Если родители захотят отдохнуть, уехать, в том числе на море, то эта возможность будет предоставлена», — рассказал он представителям СМИ.

Девятнадцатилетний летний житель Казани 11 мая устроил стрельбу в гимназии №175. В результате погибли девять человек — семь детей и два учителя, еще 23 человека были госпитализированы. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что учащиеся казанской гимназии №175 вернутся к занятиям с 17 мая, ученики 9-х и 11-х классов продолжат очное обучение в школе №174.

летний отдых детей ЧП в казанской школе
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное