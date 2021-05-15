Власти РТ рассматривают возможность летнего отдыха для учеников 175-й гимназии Казани

Власти Татарстана рассматривают возможность организовать летний отдых для учащихся подвергшейся нападению казанской гимназии №175. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель начальника Управления образования Казани Альберт Ахметов во время пресс-тура в 174-ю школу.

«Летний отдых будет организован для учащихся. Это организуют республиканские власти. Рассматриваются разные варианты. Сейчас проходят родительские собрания, где наша задача — выйти на диалог, узнать желания родителей. Если родители захотят отдохнуть, уехать, в том числе на море, то эта возможность будет предоставлена», — рассказал он представителям СМИ.

Девятнадцатилетний летний житель Казани 11 мая устроил стрельбу в гимназии №175. В результате погибли девять человек — семь детей и два учителя, еще 23 человека были госпитализированы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что учащиеся казанской гимназии №175 вернутся к занятиям с 17 мая, ученики 9-х и 11-х классов продолжат очное обучение в школе №174.