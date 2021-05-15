Для учащихся 175-й гимназии Казани учебный процесс возобновится с 17 мая

Учащиеся подвергшейся нападению казанской гимназии №175 вернутся к занятиям с 17 мая. Ученики 9-х и 11-х классов продолжат очное обучение в школе №174, где для них выделен целый блок. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель начальника Управления образования Казани Альберт Ахметов.

«В связи с трагическими событиями, произошедшими в 175-й гимназии, возник вопрос, каким образом детям продолжать учебу. После совещания с родительским и педагогическим сообществом, администрациями школ было принято решение, что 9-е и 11-е классы гимназии №175 продолжат учебу в очном формате на базе школы №174», — рассказал он представителям СМИ.

Ахметов пояснил, что уже через неделю для выпускников прозвенит последний звонок, поэтому для них целесообразно сохранить очную форму обучения и качественно подготовить к государственной итоговой аттестации.

«Для учащихся 175-й гимназии в 174-й школе был выделен целый блок. Дети будут заниматься в отдельных классах со своими коллективами. Их будут обучать свои же учителя, то есть 175-й гимназии. Для детей здесь будет работать психологическая служба МЧС», — отметил он.

Для тех, кто откажется от очного обучения, будет предложена дистанционная или смешанная форма учебы. Для учащихся организуют консультации учителей по отдельным предметам.

В трех 9-х классах гимназии №175 обучаются 86 человек, в одном 11-м классе — 28 человек. Пострадавших среди них нет.

По информации Управления образования Казани, для учащихся 1–4-х, 5–8-х и 10-х классов планируется организовать дистанционное обучение. В четырех первых классах учатся 123 школьника. Для них по желанию родителей, которым дома невозможно организовать присмотр и дистанционное обучение, могут быть организованы дежурные классы в школе №171.

«Из первых классов 175-й гимназии будет сформирован один сборный класс. На данный момент опрашиваем родителей об их желании — продолжить обучение в очном формате или в дистанционном», — подчеркнул Ахметов.

Он добавил, что если родители школьников 2–8-х и 10-х классов выскажут пожелание об организации очного обучения, то «будут рассматриваться различные варианты, в том числе присоединение этих детей к классам 174-й школы».

В казанской гимназии №175 обучаются 1036 учеников в 39 классах с 1-й по 11-ю параллели. В школе №174 учатся около тысячи детей.

Фото: Владимир Васильев.