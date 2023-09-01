Власти РТ направят 7,8 млн рублей на замену лепнины на доме «Миру — мир» в Казани

Фото: мэрия Казани

Обновление лепнины на доме №29а по ул.Большой Красной в Казани, известного как «Миру – мир» обойдется в 7,8 млн рублей. Дополнительные средства на это выделят из бюджета Татарстана, рассказывает мэрия Казани.

Ранее «Татар-информ» уже сообщал, что старинную лепнину с фасада дома снесли для замены на более легкую, выполненную из современных материалов. Это позволит не только освежить внешний вид здания, но и сделать его декор более безопасным для пешеходов.

Как сообщают в исполкоме, замене подлежат все декоративные элементы — балясины, полубалясины, балюстрады, ограждения балконов и другая лепнина. Кроме того, рабочие под контролем заказчика — Главного инвестиционно-строительного управления РТ — занимаются устранением строительных дефектов.

«Элементы сделают из современного легкого материала — стеклофибробетона. Сейчас все имеющиеся балясины сделаны из цемента, не из гипса, поэтому восстанавливать нечего, исторической ценности они не несут», — заявил на выездном совещании главный специалист ГИСУ РТ Линар Ганалиев.

Когда работы будут завершены, пока неизвестно, однако на изготовление новой лепнины потребуется два месяца.