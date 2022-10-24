news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
24 октября 2022  16:34

Оформление новогодней елки перед «Чашей» обойдется Казани в 13 млн рублей

news_top_970_100

В Казани на оформление новогодней елки перед «Чашей» потратят 13 млн рублей. Победителем тендера стала компания из Санкт-Петербурга «Елочкин». Об этом говорится на сайте госзакупок. 

Заказчиком тендера выступил казанский Комитет внешнего благоустройства. Отмечается, что в стоимость входит монтаж и демонтаж главной елки, а также установка уже имеющихся домиков под ярмарочную торговлю.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на установку новогодней елки перед «Чашей» и ее украшение из бюджета Казани направят 14,8 млн рублей. 

 

 

 

 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100