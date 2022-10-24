Оформление новогодней елки перед «Чашей» обойдется Казани в 13 млн рублей

В Казани на оформление новогодней елки перед «Чашей» потратят 13 млн рублей. Победителем тендера стала компания из Санкт-Петербурга «Елочкин». Об этом говорится на сайте госзакупок.

Заказчиком тендера выступил казанский Комитет внешнего благоустройства. Отмечается, что в стоимость входит монтаж и демонтаж главной елки, а также установка уже имеющихся домиков под ярмарочную торговлю.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на установку новогодней елки перед «Чашей» и ее украшение из бюджета Казани направят 14,8 млн рублей.