Власти РТ и Минюст РФ договорились о взаимодействии в сфере бесплатной юридической помощи

Правительство Республики Татарстан и Министерство юстиции Российской Федерации подписали соглашение о взаимодействии в сфере бесплатной юридической помощи. Подписи под документом поставили глава ведомства Константин Чуйченко и руководитель республики Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Кроме того, в ходе встречи, которая прошла в Доме Правительства РТ, стороны обсудили «вопросы взаимодействия федерального ведомства с региональной властью».

Помимо этого, Президент Татарстана вручил министру юстиции России государственную награду республики — медаль «100 лет образования ТАССР».

Позднее Рустам Минниханов и Константин Чуйченко в Казани дали старт будущему строительству «Квартала юстиции», о чем сообщало ИА «Татар-информ».