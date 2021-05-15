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Ру Тат
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15 мая 2021  15:06

Власти РТ и Минюст РФ договорились о взаимодействии в сфере бесплатной юридической помощи

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Правительство Республики Татарстан и Министерство юстиции Российской Федерации подписали соглашение о взаимодействии в сфере бесплатной юридической помощи. Подписи под документом поставили глава ведомства Константин Чуйченко и руководитель республики Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Кроме того, в ходе встречи, которая прошла в Доме Правительства РТ, стороны обсудили «вопросы взаимодействия федерального ведомства с региональной властью». 

Помимо этого, Президент Татарстана вручил министру юстиции России государственную награду республики — медаль «100 лет образования ТАССР».

Позднее Рустам Минниханов и Константин Чуйченко в Казани дали старт будущему строительству «Квартала юстиции», о чем сообщало ИА «Татар-информ».

минниханов рустам министерство юстиции бесплатная юридическая помощь
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