Минниханов и Чуйченко дали старт строительству «Квартала юстиции» в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр юстиции России Константин Чуйченко сегодня в Казани дали старт будущему строительству «Квартала юстиции». На улице Хади Такташа состоялась церемония закладки первого камня и капсулы с письмом будущим поколениям.

Рустам Минниханов убежден, что «Квартал юстиции» будет очень востребован у горожан. «Люди за правовой помощью приходят не от радости, а потому что у них есть какие-то проблемы. И те, кто будет здесь работать, должны объяснять людям их права и оказывать поддержку», — сказал он.

Руководитель республики отметил, что основной план согласован и сейчас идет проектирование. «Поэтапно мы можем начать стройку, план квартала у нас есть, рабочая документация будет в ближайшее время», — подчеркнул он.

Константин Чуйченко добавил, что «сердцем» нового квартала станет Центр бесплатной юридической помощи. «Совсем недавно мы докладывали об этом Президенту России Владимиру Путину, и он не просто поддержал эту инициативу, но и придал ускорение всей этой работе. Потому что наши люди должны получать своевременную и качественную юридическую помощь. Для этого мы и создаем этот квартал», — заявил он.

Глава Минюста России сообщил, что руководство Татарстана поддержало предложение о создании Музея юстиции в Казани, который откроется в одном из зданий квартала.

«Здесь мощнейшая юридическая школа. Казань — удачный выбор, чтобы популяризировать юстицию, осуществлять правовое воспитание граждан. Уверен, что этот объект станет украшением города. Думаю, что это будет один из пилотных проектов, который заманит другие регионы в эту историю. В конечном итоге мы создадим все возможности, чтобы юстиция занимала то место, которое она заслуживает», — заметил он.

По информации Министерства юстиции Татарстана, «Квартал юстиции» — это современное городское пространство, где будут сконцентрированы все правовые услуги, которыми сможет воспользоваться каждый житель республики.

Помимо территориального управления Минюста России, здесь расположатся офисы адвокатов, нотариусов, Государственное юридическое бюро, Центр судебной экспертизы. Граждане, общественные объединения, НКО и другие организации будут иметь возможность получить юридические услуги в режиме «одного окна».

Конференц-зал и музей станут площадками для общения, обучения и обмена опытом для всего юридического сообщества региона.