Власти РТ допускают сокращение численности работоспособной молодежи на 250 тыс. человек

К 2030 году в Татарстане численность молодежи работоспособного возраста от 25 до 35 лет может сократиться почти на 250 тыс. человек. Это следует из обновленной республиканской госпрограммы по развитию молодежной политики.

Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Документ размещен на портале правовой информации региона.

При этом численность молодежи Татарстана в возрасте от 15 до 29 лет, занятой в различных отраслях экономики, уже уменьшилась с 23,4% в 2017 году до 19,7% в 2022-м, констатируют авторы программы со ссылкой на «анализ демографических тенденций».

Пока же по данным на начало 2023 года в республике проживали 1 072 868 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. В постановлении отмечается, что из них «21,8% — это молодежь села (234 777 человек), 450 000 — работающая молодежь, 18,9% — студенты». Среди 203 635 татарстанских студентов в начале текущего года в вузах обучались 130 839 человек, в ссузах — 72 796.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что более 17 млрд рублей направят власти Татарстана на работу с молодежью в 2024–2026 годах.