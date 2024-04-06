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Власти Ростовской области назвали ложной информацию о подрыве нефтепровода
Информация Главного управления разведки Министерства обороны Украины о подрыве нефтепровода около города Азова в Ростовской области оказалась не соответствующей действительности. Об этом заявили в Правительстве региона, сообщает ТАСС.
«Информация об ударе не подтвердилась», — рассказали журналистам в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Ранее ГУР Минобороны Украины заявило о подрыве в районе Азова трубопровода, которым осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры на припортовой территории «Азовского морского порта».
В качестве подтверждения украинская спецслужба выложила снятый ночью шестисекундный видеоролик. На нем почти ничего не видно, за исключением одиночного взрыва, который раздается на четвертой секунде. Определить, где именно снято видео, невозможно.
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