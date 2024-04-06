ГУР Украины взяло ответственность за атаку на нефтепровод около Азова

Главное управление разведки Министерства обороны Украины взяло на себя ответственность за атаку на нефтепровод около города Азова, расположенного на юго-западе Ростовской области России.

«<...> горит еще один военный объект. В ночь на 6 апреля 2024 года в районе населенного пункта Азов (Ростовская область) в результате подрыва трубопровода, которым осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры на припортовой территории „Азовского морского порта“ <...>», — утверждают в украинской военной разведке.

Upd. (19.02): В качестве подтверждения украинская спецслужба выложила снятый ночью шестисекундный видеоролик. На нем почти ничего не видно, за исключением одиночного взрыва, который раздается на четвертой секунде.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ничего о подрыве или попытке подрыва нефтепровода не сообщал.

Ранее Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 5 апреля российская ПВО сбила 44 украинских беспилотника над Ростовской областью. Глава региона уточнил, что атаке подвергся Морозовский район области и что в результате нее оказалась повреждена электроподстанция, было нарушено энергоснабжение. Позднее один из упавших БПЛА взорвался, пострадали восемь человек.