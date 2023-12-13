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Стоимость российского сахара остается одной из самых низких в мире
Цены на российский сахар остаются одними из самых низких в мире — это обеспечивает спрос на него, в том числе, со стороны промышленных потребителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз РФ.
«По оценке Союзроссахара, в этом году стоимость российского сахара остается одной из самых низких в мире, что обеспечивает спрос на него со стороны в том числе промышленных потребителей», — сказано в сообщении ведомства.
Отпускные цены на сахар за последний месяц уменьшились на 1,8%. Эта тенденция сохранилась и на прошедшей неделе.
В этом году производство сахарной свеклы существенно возросло, на сегодня валовый сбор культуры составляет 51,7 млн тонн (на 4 млн тонн больше прошлогоднего показателя).
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