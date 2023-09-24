Власти России рассчитывают получить от новых экспортных пошлин более 750 млрд рублей

Фото: © Егор Никитин / «Татар-информ»

Объем поступлений от вводимых с 1 октября экспортных пошлин, привязанных к курсу российской валюты, за 2023 и 2024 годы должен составить 755,3 млрд рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, передает «Интерфакс».

Поступления от новых экспортных пошлин в 2023 году должны составить около 151,6 млрд рублей, в 2024 м — 604,25 млрд рублей. Соответственно, предполагается, что в IV квартале текущего и в будущем году экспортеры будут платить в бюджет примерно 50 млрд рублей каждый месяц.

В итоге средние выплаты окажутся равные оценке, которую со ссылкой на ожидания Министерства финансов привел глава РСПП Александр Шохин — 50 млрд рублей в месяц. Официальные прогнозы на данный момент не объявлялись.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что размер пошлины составит от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Если последняя укрепится до курса в 80 рублей и ниже за доллар, пошлина станет нулевой. При этом для удобрений пошлина будет составлять до 10%.

Новые пошлины не затронут сырую нефть, нефтепродукты, газовый конденсат, природный газ и СПГ, пшеницу (включая семенную), рожь, ячмень, кукурузу (не относящиеся к семенным), подсолнечное масло, подсолнечный шрот, лесоматериалы, отходы и лом (медные, никелевые, свинцовые, а также черных металлов).

Машины, оборудование, механизмы, электротехническое оборудование, наземные транспортные средства, летательные аппараты, суда, инструменты, мебель и игрушки также не будут облагаться ими.

До этого, 18 сентября, Президент России Владимир Путин заявил, что восстановление экономики РФ завершено.