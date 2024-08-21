Власти России обсуждают дополнительное ограничение потребкредитования

Финансово-экономические власти России собираются обсудить дополнительные меры по ограничению потребительского кредитования. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в финансово-экономическом блоке Правительства РФ.

По словам одного из собеседников издания, дискуссия должна состояться в рамках совещания у Президента России Владимира Путина. Профильные ведомства — Минэкономики, Минфин и Центральный банк — «готовят предложения по охлаждению темпов роста потребительского кредитования».

«Обсуждение планировалось, но пока не состоялось. Тема действительно на повестке», — пояснил другой источник.

При этом конкретных предложений по сдерживанию темпов роста выдачи потребительских кредитов ведомства пока не выработали. Собеседник издания допустил, что возможно изменение предельной долговой нагрузки, чтобы лица с большим количеством долгов не могли брать новые ссуды.

Кроме того, может прозвучать предложение искусственно увеличить срок оформления потребкредитов, чтобы «нельзя было взять кредит за пять минут».

«Чтобы человек пять дней подумал, перед тем как технику в кредит взять, а не как сейчас <...>. Но как это сделать — пока технически непонятно, это более административный вопрос», — констатировал источник.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Центробанк предложил реформировать систему микрокредитования.