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Центробанк предложил реформировать систему микрокредитования
В ближайшие три года в России может быть изменена структура рынка микрофинансирования. Его предполагается разделить на три сектора: компании предпринимательского финансирования, компании целевого финансирования и собственно микрофинансовые организации. Соответствующие предложения выдвинул Банк России в докладе для общественных консультаций.
Компании предпринимательского финансирования смогут выдавать кредиты только юрлицам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым.
Компании целевого финансирования будут вправе как финансировать бизнес, так и предоставлять рассрочку, выдавать POS-кредиты, целевые и обеспеченные займы с полной стоимостью кредита не выше 100% годовых.
В свою очередь микрофинансовые компании смогут выдавать займы под 100% и более помимо упомянутых выше типов кредитов.
При этом регулятор замечает, что сейчас МФО выдают значительный объем займов под максимально допустимую процентную ставку, которая не зависит от вида продукта и качества заемщика. «Около трети из них переоформляются, а неуплаченные проценты включаются в тело нового займа, в результате чего граждане оказываются втянутыми в долговую спираль», — подчеркнули в связи с этим в ЦБ.
Поэтому Центробанк предлагает «установить лимит на количество одновременно действующих договоров — один заем до погашения». Планируется ввести «период охлаждения» между оформлением займов, который будет не меньше трех календарных дней. Уровень максимальной переплаты по займу снизят с 130% до 100% от тела долга.
ЦБ также собирается ввести «запрет новации (прекращения обязательства по долгу за счет замены на новый долг — прим. Т-и) без фактического движения денежных средств».
Компании всех трех типов смогут выдавать кредиты на предпринимательские цели без ограничений по сумме. Компании целевого финансирования смогут выдавать потребительские кредиты без обеспечения в размере 1 млн рублей и с обеспечением в размере 3 млн. Для новых МФК лимиты составят 100 тыс. и 500 тыс. рублей соответственно.
Минимальный размер вкладов населения для МФК составит 3 млн рублей, для компаний предпринимательского и целевого финансирования — 1,5 млн. Требования к величине капитала будут различными — как раз в зависимости от наличия или отсутствия привлеченных средств населения.
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