Власти России готовят список товаров-исключений для запрета на въезд фур из ЕС

Российские власти планируют ввести с 1 октября запрет на движение европейских фур с товарами по стране. Минпромторг и Минсельхоз готовят список товаров-исключений, которые будут поступать в страну без перегрузки. Об этом пишут «Известия».

«Под исключение планируется внести такие категории товаров, как продукция фармацевтической и медицинской промышленности, скоропортящиеся, а также требующие особых условий хранения грузы», — рассказали в Минпромторге РФ.

В ведомстве уточнили, что решение по продукции пищевой промышленности, включая алкоголь, принимает Минсельхоз. Союзмолоко предложил аграрному ведомству внести в список «молочку» (молоко, сливочное масло, йогурт, сыры и пр.), закваски и другие пищевые ингредиенты, также клеи и краски для упаковки, оборудование для производства. Для таких товаров «вопрос перегрузки на границе очень чувствителен», поскольку часть требует соблюдения строгих условий хранения.

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как 24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. На сегодняшний день Евросоюз принял семь пакетов рестрикций.