Власти РФ поддержали запрет на увольнение кормильца многодетной семьи с детьми до 14 лет

Российское правительство в целом поддержало проект закона, который запрещает увольнять родителя - единственного кормильца в многодетной семье с малолетними детьми до 14 лет. Однако в кабмине считают, что документ нужно доработать, пишет ТАСС.

Отметим, что речь идет о семьях, где растут не меньше трех малолетних детей, а работает при этом лишь один родитель. В России запрещено увольнять таких сотрудников и сейчас, но только если ребёнку менее трех лет. Если закон примут, то это ограничение снимется и защитит родителей, которые одни воспитывают трех и больше детей до 14 лет. Инициатор законопроекта - Брянская областная дума.

По словам членов правительства, в данном законопроекте нужно учесть, что чрезмерное расширение трудовых гарантий для некоторых категорий сотрудников рискует снизить конкурентоспособность таких работников на рынке труда. То есть для работодателя устроить такого человека повлечет дополнительные финансовые и административные издержки, пояснили власти.

Также в проекте не учли, что второй родитель может не состоять в трудовых отношениях, но при этом иначе получать заработок (например, как индивидуальный предприниматель).

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