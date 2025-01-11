В России предложили разделить пополам пенсионные баллы в случае развода супругов

Фото: © «Татар-информ»

В Государственной Думе разрабатывают проект закона, по которому, если супруги с общими детьми разведутся, то пенсионные баллы поделят поровну. Однако уточняется, что речь идет о промежутке времени, когда один родитель был с ребенком в «декрете», а другой работал. О работе над данным законопроектом сообщила первый зампред комитета палаты по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, чьи слова приводит РИА «Новости».

Напомним, что сейчас по законам РФ во время «декрета» работнику начисляется меньший пенсионный коэффициент.

Как отметила Буцкая, когда в семье рождается ребенок и один из родителей уходит в «декрет», то у него накапливается меньше пенсионных баллов, а у работающего родителя – больше. Если законопроект примут, то в случае развода такой семьи пенсионные баллы будут делить, то есть сложат коэффициенты мамы и папы за этот год и поделят суммированные коэффициенты на два, рассказала спикер.

Она добавила, что воспитание ребенка - серьезная работа, поэтому идея разделения пенсионных баллов является справедливой в случае развода родителей.