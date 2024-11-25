Власти РФ поддержали введение штрафов до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков детям

Члены правительства России поддержали проект закона о введении штрафов до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков лицам младше 18 лет. Однако законодатели должны уточнить ряд моментов, пишет ТАСС.

Согласно проекту закона депутата Госдумы Нины Останиной (КПРФ), за продажу энергетических напитков детям физлиц оштрафуют на 30 – 50 тыс. рублей, должностных лиц – на 100 тыс. - 200 тыс. рублей, а юрлиц – на 300 тыс. - 500 тыс. рублей. Сам закон о запрете продавать данную продукцию детям приняли в России в августе, он начнет действовать с 1 марта 2025 года. Однако в том проекте не прописали меры наказания за нарушение данного закона.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки», - говорится в отзыве кабмина.

Ранее главный внештатный детский эндокринолог ЦФО Минздрава РФ Елена Петряйкина заявляла, что при употреблении энергетиков у детей активно вырабатывается инсулин, который повышает аппетит и провоцирует возникновение профицита суточной калорийности. В свою очередь, профицит может привезти к нарушению обмена веществ, набору веса и лишней нагрузке на сердечно-сосудистую систему.

Также недавно врач из Татарстана назвала несколько альтернатив энергетикам.