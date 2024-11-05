Врач из Татарстана назвала несколько альтернатив энергетикам

Энергетики вполне заменят кофе и чай без сахара, и будут более безопасными напитками. Об этом заявила врач-кардиолог Зульфия Ким, чьи слова приводит ГТРК Татарстан.

Также доктор рекомендовала не забывать пить воду. По ее словам, хорошая гидратация помогает дольше оставаться бодрым и снижает утомляемость. Помимо всего этого, на энергичность человека влияют витамины: если их не хватает, то вы можете плохо себя чувствовать, ощущать упадок сил и подавленность.

Прилив энергии дадут и регулярные занятия спортом. Причем такая альтернатива энергетикам – более здоровая и естественная по сравнению с кофе, заверила Ким. Главное, чтобы физические нагрузки были умеренными, резюмировала эксперт.