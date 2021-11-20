Власти призвали уничтожить всю домашнюю птицу в Тукаевском районе Татарстана в связи с выявлением очага высокопатогенного птичьего гриппа в селе Калмаш. Данная информация прозвучала на заседании комиссии по ЧС в Тукаевском районе.

Сейчас в Калмаше проводится утилизация путем сжигания домашней птицы. Отмечено, что такие меры были приняты с целью предотвращения распространения болезни по району.

Ветеринары настоятельно призвали всех жителей района, владеющих домашней птицей, совершить ее убой в течение двух ближайших дней за исключением села Калмаш, деревни Верхний Байлар и поселка Новый.

Завести домашнюю птицу можно будет через четыре месяца. Районные власти выразили надежду на понимание населения, так как только совместными усилиями можно победить птичий грипп. «Сохраним благополучие нашего района вместе», — говорится в официальном Instagram-аккаунте Тукаевского района.

Случай инфекции в Тукаевском районе подтвердился 19 ноября на перепелиной ферме. Было уничтожено 42 тыс. взрослых птиц, 10 тыс. цыплят, 48 тыс. яиц и 171 кг мяса, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». На совещании в Доме Правительства РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал ужесточить контроль на всех птицефермах республики.