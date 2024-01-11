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Власти признали непригодными для проживания помещения в одном из домов Казани
Власти Казани признали непригодными для проживания помещения в одной из квартир в доме №9 по ул.2-й Поперечно-Карагандинской. Распоряжение опубликовано в новом сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
Решение принято после рассмотрения заявления от представителя собственника.
«Признать жилые помещения квартиры №1 дома №9 по ул.2-й Поперечно-Карагандинской непригодными для проживания», — говорится в документе.
Комитет ЖКХ исполкома примет меры для обеспечения сохранности помещений, в том числе опечатает их и сменит замок.
Напомним, что в августе непригодными для жилья признали помещения в трех казанских домах.
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