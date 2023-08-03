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Власти Казани признали помещения в трех домах непригодными для проживания
В Казани помещения в трех домах признаны непригодными для проживания. Соответствующие распоряжения опубликованы в новом выпуске Сборника документов и правовых актов, размещенном на сайте мэрии.
«Перевести жилые помещения квартиры №1 общей площадью 51,3 кв. метра дома №11 по ул. Зур Урам в нежилые», — говорится в одном из документов.
Еще двумя распоряжениями непригодными для проживания признаны частный дом по адресу: Проезжая, № 1, а также квартира № 36 дома № 21а по улице Правды.
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