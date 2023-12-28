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Власти повысили размер платы за наем жилого помещения в Казани
С 1 января 2024 года в Казани повысится размер платы за наем жилого помещения. Оно затронет тех, кто заключает договоры социального найма либо найма жилплощади из государственного или муниципального жилфонда города. Постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов.
Базовый размер платы составит 130,47 рубля за квадрат площади. Также будет учитываться коэффициент соответствия платы в размере 0,073. Кроме того, на итоговую сумму будут влиять такие параметры, как материал стен, дата ввода дома в эксплуатацию, планировка, благоустройство и местоположение (в зависимости от района Казани).
«Плата за наем начисляется на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц по дифференцированным ставкам», — уточняется в тексте.
Напомним, что документ проходил антикоррупционную экспертизу в ноябре.
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