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В Казани повысят размер платы за наем жилья
С 1 января 2024 года в Казани до 130,47 рубля за «квадрат» вырастет размер платы за пользование жилым помещением (наем). Постановление исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.
«Плата за наем начисляется на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц по дифференцированным ставкам», — отмечается в документе.
Повышающие коэффициенты начисляются за местоположение жилья (район города), дату постройки дома, материал, из которого он возведен, планировку и благоустройство.
Напомним, что в 2023 году базовый размер за наем жилых помещений составляет 125,36 рубля, а годом ранее — 92,41 рубля за квадратный метр.
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