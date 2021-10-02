Власти Оренбуржья выплатят миллион рублей за информацию об убийце трех студенток

Власти Оренбургской области пообещали вознаграждение в размере 1 млн рублей за информацию о лицах, причастных к убийству трех девушек в городе Гае. Такое решение принял глава региона Денис Паслер.

В пресс-службе губернатора и Правительства области отмечают, что 1 млн рублей выделен из резервного фонда областного бюджета «для выплаты вознаграждения за любую информацию о лицах, причастных к убийству трех девушек, способствующую раскрытию преступления и установлению личности виновного».

«Сегодня мы должны объединиться и помочь следствию. Страшное, циничное преступление должно быть раскрыто, поэтому каждый, кто обладает информацией о произошедшем, может оказать помощь», — подчеркнул руководитель региона.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Оренбургской области неизвестный убил трех студенток медколледжа и поджег квартиру. Погибшим было от 17 до 19 лет. По данным следствия, они приехали в Гай учиться из Башкортостана.